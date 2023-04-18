МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ продолжает работу для возвращения "замороженных" резервов в евро и долларах, есть переговорная позиция по этому вопросу, следует из слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Байдена предупредили о последствиях возвращения России замороженных активов

"Мы продолжаем работу по тому, чтобы наши резервы в евро и долларах вернуть. В частности, указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Это ответная мера, она и формирует переговорную позицию по этому вопросу", — сказала Набиуллина, выступая перед фракцией КПРФ в Госдуме.

Также глава регулятора отметила, что сейчас ЦБ формирует резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и как меняется наша внешняя торговля.

"Мы можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать — у нашей страны есть подушка безопасности в не подверженных санкциям активах", — добавила Набиуллина.