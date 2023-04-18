МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Банк России готов начать пилотирование цифрового рубля, а после его проведения сможет предложить цифровую российскую валюту всем, сообщила в ходе выступления перед фракцией КПРФ в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина. Банк России продолжит работу по возвращению замороженных резервов

По словам главы регулятора, он готов приступить к пилотированию цифрового рубля и уже проводит реальные операции с реальными деньгами, но на данный момент это небольшие суммы и небольшое количество клиентов.

"После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем", — сказала Набиуллина.