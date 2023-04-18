Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля
Набиуллина заявила, что Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Банк России готов начать пилотирование цифрового рубля, а после его проведения сможет предложить цифровую российскую валюту всем, сообщила в ходе выступления перед фракцией КПРФ в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По словам главы регулятора, он готов приступить к пилотированию цифрового рубля и уже проводит реальные операции с реальными деньгами, но на данный момент это небольшие суммы и небольшое количество клиентов.