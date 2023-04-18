ПАРИЖ, 18 апр — ПРАЙМ. Французское государство ускорит темпы снижения своей долговой нагрузки с опорой на программу, которую министр экономики страны Брюно Ле Мэр представит в четверг, заявил он во вторник. Социологи узнали, что большинство французов одобряют продолжение протестов

"Из-за новых финансовых условий… мы ускорим погашение госдолга Франции, в четверг я представлю программу стабильности Франции, где будут изложены перспективы сокращения дефицита и снижения долга", — сказал глава ведомства в эфире радио RMC BFMTV.

В программе стабильности фиксируются прогнозы экономического роста и экономический курс правительства.

По его словам, в основе программы будет сокращение расходов "там, где они наименее полезны и эффективны", для более эффективного финансирования государственных служб и инвестиций, подробности будут представлены в четверг.

В марте Национальный институт статистики Франции Insee опубликовал отчет, согласно которому государственный долг Франции в 2022 году увеличился до 2,95 триллиона евро.

В сентябре прошлого года министр-делегат по вопросам общественных счетов при минфине Франции Габриэль Атталь выступил с прогнозом, что размер госдолга преодолеет трехтриллионную отметку в течение нескольких недель. По его словам, в 2022 году обслуживание долга обошлось казне на 18 миллиардов евро дороже по сравнению с 2021 годом. В 2023 году обслуживание долга будет стоить Франции 51,7 миллиарда евро, предположил Атталь.