МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Супруга британского премьер-министра Риши Сунака Акшата Мурти в понедельник лишилась примерно 61 миллиона долларов после резкого падения стоимости акций крупной индийской компании Infosys Ltd, сообщило агентство Bloomberg. Die Welt: Европе придется вернуть замороженные российские активы

Акшата Мурти является индийским модельером, известной благодаря отцу — создателю крупной индийской IT-компании Infosys, миллиардеру Нараяну Мурти, состояние которого оценивается в 4,5 миллиарда долларов. Состояние супруги Сунака, владеющей одним процентом акций бизнеса отца, по данным СМИ, превышает 700 миллионов фунтов, что делает ее богаче самого короля Карла III.

"Жена Риши Сунака Акшата Мурти потеряла около 49 миллионов фунтов стерлингов (61 миллион долларов – ред.) в понедельник после того, как акции Infosys Ltd рухнули на максимальную величину с тех пор, как Сунак стал премьер-министром Великобритании", — передал Bloomberg.

Акции компании упали в понедельник после того, как ее руководство составило негативный прогноз для технологического сектора Индии, что привело к волне понижения рейтингов компании брокерами. Тем не менее, доля Мурти, несмотря на потери, по-прежнему стоит около 560 миллионов долларов.

Состояние семьи Риши Сунака часто вызывало критику общественности. Критика была связана, в первую очередь, с его женой Акшатой Мурти, дочерью индийского миллиардера. Еще до прихода Сунака на пост премьера стало известно, что его жена не отказалась от индийского гражданства и, таким образом, не являясь резидентом Великобритании, смогла избежать больших налогов на доходы своего бизнеса, полученные в других странах. По сообщениям СМИ, Мурти смогла уклониться от уплаты налогов на ежегодные дивиденды в размере около 11,5 миллиона фунтов, заплатив 30 тысяч фунтов за сохранение статуса нерезидента в Великобритании.

Ранее парламент Великобритании сообщил о начале расследования в отношении премьер-министра страны Риши Сунака по вопросу декларации финансовых интересов. Газета Telegraph со ссылкой на источник в офисе премьера сообщила, что расследование имеет отношение к доле супруги Сунака в компании, связанной с уходом за детьми. При этом британская газета Sun отметила, что Британский премьер Риши Сунак в начале апреля обратился в парламентский комитет по связям с заявлением, что доля его супруги Акшаты Мурти в компании Koru Kids, связанной с уходом за детьми, задекларирована.