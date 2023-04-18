Аналитик Зельцер назвал прогноз потерь банками от регулирования ипотеки малозначимым
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Возможные потери банков РФ в 80 миллиардов рублей от регулирования ипотеки, прогнозируемые агентством "Эксперт РА", не изменят погоды в рамках прибыльности всего сектора, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
Ранее во вторник рейтинговое агентство "Эксперт РА" опубликовало обзор, в котором говорится, что российские банки в 2023 году могут потерять порядка 80 миллиардов рублей прибыли из-за ужесточения регулирования ипотечного бизнеса, однако на долгосрочном горизонте это будет нивелировано за счет улучшения качества портфелей.
"Обозначенные 80 миллиардов, если вообще и будут "потеряны", не изменят погоды в рамках многотриллионного дохода всего сектора", — считает Зельцер.
Прибыль банковской отрасли, после сильного падения финансовых результатов в 2022 году, в этом году "может быть сопоставима с докризисными метриками". "И рекордная прибыль в первом квартале этого года лидеров рынка — "Сбера" и ВТБ – как раз на это намекает", — добавил Зельцер.
При этом начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, напомнил, что согласно базовому прогнозу ЦБ РФ чистая прибыль российских банков в этом году ожидается в диапазоне 1,2-1,5 триллиона рублей. "Этот прогноз учитывает снижение темпа роста ипотеки с 20% за 2022 год до 12-16% за 2023 год. Снижение темпа роста ипотеки ожидается, в том числе, и из-за ограничения ипотеки с низкими процентными ставками от застройщика", — добавил он.
https://1prime.ru/finance/20230418/840407884.html