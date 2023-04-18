МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Возможные потери банков РФ в 80 миллиардов рублей от регулирования ипотеки, прогнозируемые агентством "Эксперт РА", не изменят погоды в рамках прибыльности всего сектора, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Военные смогут восстановить накопления по ипотеке при новом контракте

Ранее во вторник рейтинговое агентство "Эксперт РА" опубликовало обзор, в котором говорится, что российские банки в 2023 году могут потерять порядка 80 миллиардов рублей прибыли из-за ужесточения регулирования ипотечного бизнеса, однако на долгосрочном горизонте это будет нивелировано за счет улучшения качества портфелей.

"Обозначенные 80 миллиардов, если вообще и будут "потеряны", не изменят погоды в рамках многотриллионного дохода всего сектора", — считает Зельцер.

Прибыль банковской отрасли, после сильного падения финансовых результатов в 2022 году, в этом году "может быть сопоставима с докризисными метриками". "И рекордная прибыль в первом квартале этого года лидеров рынка — "Сбера" и ВТБ – как раз на это намекает", — добавил Зельцер.

При этом начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, напомнил, что согласно базовому прогнозу ЦБ РФ чистая прибыль российских банков в этом году ожидается в диапазоне 1,2-1,5 триллиона рублей. "Этот прогноз учитывает снижение темпа роста ипотеки с 20% за 2022 год до 12-16% за 2023 год. Снижение темпа роста ипотеки ожидается, в том числе, и из-за ограничения ипотеки с низкими процентными ставками от застройщика", — добавил он.