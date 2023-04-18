МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ сейчас лишь работает над введением цифрового рубля, но уже разработал сценарий, как посредством его оплачивать покупки, сказано в пояснениях регулятора. Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля

"Что нужно будет сделать, чтобы оплатить покупку цифровыми рублями? Считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж", — говорится в документе.

Сообщается, что для перевода цифровых рублей, следует войти в свой цифровой кошелек через привычное мобильное приложение своего банка, выбрать опцию перевода, нужного человека из списка контактов или ввести номер мобильного телефона, затем ввести сумму и подтвердить перевод. Денежные средства мгновенно окажутся в цифровом кошельке получателя.

При этом регулятор еще раз подчеркнул, что цифровой рубль разрабатывают как средство для проведения платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования. Кредит по-прежнему будет доступен в банках в наличными или безналично. ЦБ допустил использование ЦФА во внешних расчетах в качестве эксперимента

Кроме того, ЦБ успокоил россиян, что в обороте будут наличные, безналичные, и цифровые рубли. Цифровой рубль является дополнением к уже существующим формам. Выбор — какой именно формой пользоваться — останется за россиянами.

"Объем информации о гражданах при операциях с цифровыми рублями не будет превышать объем информации, который уже установлен по операциям с безналичными рублями. Информация об остатках на цифровых кошельках и информация о цифровых рублях защищена банковской тайной точно так же, как и информация по счетам в банках", — также сообщил ЦБ.