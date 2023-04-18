ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — ПРАЙМ. Утверждение, что при ключевой ставке Банка России в пять процентов кредиты в стране будут значительно дешевле, является иллюзией, при таких денежно-кредитных условиях может быть гораздо более высокая инфляция, которая в большей степени и влияет на стоимость денег в экономике. Об этом заявил замглавы регулятора Алексей Заботкин. В Центробанке высказались о необходимости повышения ключевой ставки

"Это иллюзия, что при ставке 5% будут значительно дешевле кредиты, потому что при ставке 5%, скорее всего, будет гораздо более высокая инфляция и инфляционные ожидания. А ставки по кредитам зависят не от ключевой ставки, ключевая ставка на них влияет, конечно, но они зависят от нее не напрямую", — сказал он в эфире подкаста Первого канала "Легкие деньги", комментируя пожелания бизнеса "сделать ставку ЦБ в пять процентов".

"И чем длиннее срок, тем в большей степени ставки зависят от будущей инфляции, от ожиданий будущей инфляции, чем от нашей ключевой ставки", — добавил зампред Банка России.

Ключевая ставка в настоящее время составляет 7,5 процента годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 28 апреля.