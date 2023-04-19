МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов, считает бывший украинский премьер Николай Азаров. СМИ: Украина столкнулась с новой серьезной проблемой

"В абсолютных цифрах общий объем госдолга к концу года может составить рекордные 6,4 триллиона гривен – 173 миллиарда долларов. И хоть часть западной помощи поступает в форме грантов, большая часть денег от США, ЕС, других стран и организаций – это именно кредиты. И их придется рано или поздно выплачивать", — написал Азаров в Facebook*.

Он отметил, что бюджет Украины сформирован на основе западной помощи, "что позволяет считать долг в 120% ВВП".

"Но если посмотреть на чисто наши доходы, то выйдет долг в 300%. Да, группа кредиторов предоставила Украине отсрочку по выплатам внешнего долга до 2027 г. Но "отсрочка" вовсе не означает, что долги платить не придется. С ростом долгов растут и траты Украины на обслуживание долга. В текущем году они вырастут вдвое", — добавил Азаров.

Ранее в министерстве финансов Украины сообщили, что на начало марта госдолг Украины около 116 миллиардов долларов. Newsweek: Украина получила еще один удар в спину с неожиданной стороны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Киев рассчитывает на многолетнюю программу поддержки от МВФ в размере более 15 миллиардов долларов. В свою очередь глава нацбанка Украины Андрей Пышный ранее заявлял, что помощь международных партнеров и МВФ в этом году может превысить 38 миллиардов долларов и перекрыть дефицит госбюджета страны.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

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