МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ выявил в прошлом квартале 427 финансовых пирамид, что на 6% выше аналогичного показателя годом ранее, следует из данных финансового регулятора, представленных по запросу РИА Новости.
Согласно представленным данным Центробанка, было выявлено 427 финансовых пирамид — в сравнении с 403 годом ранее (+6%).
Кроме того, число выявленных нелегальных кредиторов за исследуемый период составило 503 после 171 годом ранее (рост в 2,9 раза), а количество нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг снизилось до 204 с 356 (-43%), также следует из материалов ЦБ РФ.
А общее число выявленных Центробанком РФ субъектов нелегальной деятельности составило 1159 за квартал (туда вошли также нелегальные операторы инвестплатформ и нелегальные же участники страхового рынка). Годом ранее их было 930 (рост на 25%), также следует из сообщения финансового регулятора.
https://1prime.ru/finance/20230419/840414920.html
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