МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ выявил в прошлом квартале 427 финансовых пирамид, что на 6% выше аналогичного показателя годом ранее, следует из данных финансового регулятора, представленных по запросу РИА Новости. Казанская финансовая пирамида обманула россиян из десяти регионов

Согласно представленным данным Центробанка, было выявлено 427 финансовых пирамид — в сравнении с 403 годом ранее (+6%).

Кроме того, число выявленных нелегальных кредиторов за исследуемый период составило 503 после 171 годом ранее (рост в 2,9 раза), а количество нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг снизилось до 204 с 356 (-43%), также следует из материалов ЦБ РФ.

А общее число выявленных Центробанком РФ субъектов нелегальной деятельности составило 1159 за квартал (туда вошли также нелегальные операторы инвестплатформ и нелегальные же участники страхового рынка). Годом ранее их было 930 (рост на 25%), также следует из сообщения финансового регулятора.