МИНСК, 19 апр — ПРАЙМ. Глава Национального банка (центробанка) Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что средний уровень ставки рефинансирования Нацбанка в текущем году оценивается на уровне около 10%. ЦБ Армении снова сохранил ставку рефинансирования

"По мере замедления инфляции Нацбанк уже в текущем году снизил ставку рефинансирования на 1,5 процентного пункта до 10,5% годовых. Оценивается, что в среднем за год ее уровень сложится вблизи 10% годовых, то есть нижней границы, предусмотренной основными направлениями денежно-кредитной политики на 2023 год", — сказал глава Нацбанка, выступая в среду в белорусском парламенте.

Каллаур отметил, что в целом процентная политика сохранит направленность на поддержание процентных ставок в экономике на положительном уровне в реальном выражении.

Он подчеркнул, что Нацбанк не ставит перед собой задачу искусственно снижать ставку рефинансирования, отметив, что для принятия такого решения должны сложиться определенные условия. "Что касается ставки рефинансирования, то мы эти вопросы рассматриваем по мере того, как складываются макроэкономические условия, с учетом ситуации в том числе и на валютном рынке, ожиданий населения… Мы ориентируемся на будущую инфляцию, инфляционные ожидания", — сказал глава Нацбанка.

Нацбанк Белоруссии с 3 апреля снизил ставку рефинансирования с 11% до 10,5% годовых. В предыдущий раз ставка рефинансирования снижалась с 1 марта — с 11,5% до 11%. Ставка рефинансирования в Белоруссии также снижалась с 23 января — до 11,5% с 12% годовых. До этого ставка изменялась лишь весной прошлого года: с 1 марта 2022 года она была повышена до 12% с 9,25% годовых на фоне резкого обострения геополитической ситуации и западных санкций, введенных из-за российских действий на Украине.

В январе первый заместитель председателя правления Национального банка республики Сергей Калечиц отмечал, что среднее значение ставки рефинансирования в 2023 году прогнозируется на уровне около 10–11% годовых.