МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Медианный месячный доход в расчете на одного члена российской семьи в 2022 году составил 22 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитической записки сотрудников департамента исследований и прогнозирования Банка России по итогам прошлогоднего опроса "Всероссийское обследование домохозяйств по потребительским финансам". Падение реальных доходов британцев обновило рекорд 2009 года

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.

"Одним из ключевых показателей финансового состояния домохозяйств являются доходы. Медианный денежный доход в расчете на одного члена семьи в месяц согласно данным опроса за 2022 год составляет 22 000 рублей", — сказано в материалах.

Разделив опрошенных на децильные группы по доходу домохозяйства на человека, аналитики выяснили, что у десяти домохозяйств с наименьшим доходом медиана составляет 8500 рублей, а с наибольшим доходом — 57 600 рублей.

Кроме того, размер дохода на человека зависит и от количества членов семьи. Так, в домохозяйствах с детьми, как правило, больше людей и наименьший доход на каждого в месяц. Медиана составляет 18 333 рубля. У семей, состоящих из пенсионеров, как правило, членов по минимуму и доход на человека выше на 15 процентов, чем у семей с детьми. "Наибольший доход на человека в группе домохозяйств без детей, где проживают не только пенсионеры", — отметил аналитики.

На доход влияет и место проживания, так, чем больше населенный пункт, где живет семья, тем выше размер доходов на человека. В сельских населенных пунктах медиана душевого дохода составляет 17 633 рубля, в малых городах — выше на 17 процентов, в крупных – на 30 процентов, в Москве и Санкт-Петербурге – почти в два раза превысил показатель в селах.

В структуре доходов у российских семей преобладают поступления от трудовой и предпринимательской деятельности, а также трансферты. В первых семи децильных группах по доходу на человека трансферты близки по сумме к трудовому доходу. Трудовой доход значительно превышает объем трансфертов только у 30 процентов домохозяйств с наибольшим доходом. Например, в первой децильной группе (по размеру доходов) поступления от трудовой и предпринимательской деятельности составляет 5000 рублей, от трансфертов — 4850 рублей, а в десятой группе — 50 000 и 12 500 рублей, выяснили аналитики.