МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Минфин России не исключил в будущем использование технологии искусственного интеллекта при формировании бюджета, сообщил директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков. В Минфине рассказали о новых способах определения цены нефти для налогов

По его словам, в настоящее время довольно очевидно, что коммерциализация технологии искусственного интеллекта происходит значительно быстрее, чем, например, коммерциализация квантовых технологий.

"Мы видим, что искусственный интеллект в банках уже активно используется, а с учетом прорывов прошлого года, мне кажется, тут очевидны пути его использования, — сказал он, выступая на конференции "Финтех в новой системе координат. Векторы развития".

"Если мы немножечко пофантазируем по теме искусственного интеллекта, то можно будет себе представить, что какие-то базовые прогнозы бюджета и формирование базового бюджета могут в принципе делать алгоритмы, исходя из тех задач, которые будут поставлены", — считает он.

"Понятно, что это такая сущность, которую нельзя полностью отдать на автоматизацию, но, тем не менее, все эти инструменты можно использовать и в работе Минфина", — добавил Чебесков.