МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Сфера госзакупок устойчиво справлялась со своими задачами в 2022 году, тем не менее Минфин РФ видит возможности для донастройки отрасли, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Лавров в кулуарах форума-выставки "Госзаказ". Госдума в первом чтении упростила процедуру госзакупок

"Самый главный вывод состоит в том, что в 2022 году, как и в предыдущие два года во время пандемии, система закупок устойчиво справлялась со своей задачей. Она превращала бюджетные деньги в необходимые государственным заказчикам товары, работы, услуги и без сбоев трансформировала эти деньги, переводила эти деньги в экономику", — сказал он, отвечая на вопрос о том, как изменилась сфера в связи с санкционными нагрузками в прошлом году.

Он также уточнил, что не было "какого-то роста досрочных расторжений контрактов, штрафов, невыполнения контрактов, хотя, конечно, такие опасения время от времени возникали". "Но, как показывают цифры, и объемы закупок возрастают, и скорость остается достаточно высокой", — добавил замминистра.

Комментируя вопрос о том, какие донастройки нужны сфере, Лавров отметил несколько моментов. "Мы считает правильным еще больше повысить эффективность системы импортозамещения — делать ее проще, прозрачнее, понятнее для поставщиков и заказчиков. В частности, одно из наших предложений состоит в том, чтобы действующую сейчас 15-процентную преференцию для товаров из ЕврАзЭС по определенному перечню распространить абсолютно на всю продукцию без введения отдельного перечня", — сказал он.

Лавров также обратил внимание на законопроект, направленный на упрощение процедуры государственных и муниципальных закупок, который накануне был одобрен комитетом Госдумы по экономической политике ко второму чтению.

Законопроект, в частности, повышает до 10 миллионов с 3 миллионов рублей ценовой порог при проведении электронного запроса котировок и снимает до 31 декабря 2026 года ограничения на годовой объем таких закупок. А ценовой порог при проведении закупок у единственного поставщика через электронные площадки повышается до 5 миллионов с 3 миллионов рублей. Одновременно продлевается на один год (до 1 января 2025 года) возможность проведения строительных закупок "под ключ".

"Это правильная совершенно инициатива — упрощение ускорения закупок за счет увеличения возможностей использования запроса котировок электронных магазинов", — отметил замминистра.