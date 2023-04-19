МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов из иностранного лизинга "Аэрофлоту" и "Авроре", продолжит выделять российским авиакомпаниям средства с условием софинансирования — перевозчики пустят на это часть прибыли, заявил журналистам замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик. Госдума пресекла недобросовестную конкуренцию в сфере лизинга

Комментируя выделение российским авиакомпаниям средств на выкуп самолетов, Чалик сказал: "Естественно, мы считали общий парк, предполагаемый к выкупу, его оценочную стоимость — это достаточно большая сумма. В качестве первого шага было выделение 300 миллиардов рублей для "Аэрофлота" и "Авроры". Далее (выделение средств — ред.) будет зависеть от результативности переговоров авиакомпаний с лизингодателями".

"При этом мы договорились с авиакомпаниями, что они будут участвовать в софинансировании выкупа, то есть часть своей прибыли они пустят на выкуп самолетов. Поэтому и снижается потребность в выделении субсидий авиакомпаниям для совершения полетов внутри страны", — добавил он.

Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.