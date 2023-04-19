МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. На данном этапе Швейцария не планирует присоединяться к международной группе REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs task force), которая занимается поиском и арестом зарубежных активов россиян, следует из заявления Федерального департамента (министерства) экономики, образования и науки страны. США обсуждают возможности для передачи российских активов Украине

На прошлой неделе швейцарские СМИ опубликовали письмо, подписанное работающими в Берне послами стран "Большой семерки" и послом ЕС. В числе прочего дипломаты призвали Швейцарию присоединиться к REPO.

В швейцарском министерстве напомнили, что REPO была создана 17 марта 2022 года странами G7, а также Австралией и Еврокомиссией.

"До настоящего времени ни одна другая страна не присоединилась к целевой группе REPO. В настоящее время сотрудничество на техническом уровне происходит без сбоев. По этой причине сейчас Швейцария не видит необходимости в официальном вступлении в целевую группу REPO. Если в будущем членство будет отвечать интересам Швейцарии, Федеральный совет (правительство — ред.) может пересмотреть ситуацию", — сказано в заявлении министерства экономики.