МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Банк России работает над реализацией автоплатежей в кошельке для цифрового рубля, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в интервью газете "Аргументы и факты". Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,82 процента

"Мы работаем над этой функцией", — сказала Бакина, отвечая на вопрос издания, будет ли в цифровом кошельке доступна функция автоматических платежей.

Регулятор считает, что подобные автоплатежи должны делаться самим человеком только с его согласия. "Это наша принципиальная позиция — у граждан должна быть возможность тратить цифровые рубли на то, что хочется, и тогда, когда хочется", — отметила Бакина.

С технологической точки зрения платформа позволяет автоматизировать платежи, если сам человек этого захочет. "Например, таким образом можно настроить оплату спортивной секции ребенка, ЖКУ или подписку на музыку", — отметила представитель регулятора.

Она также назвала слухами сообщения, что с помощью цифровых рублей якобы можно будет следить за гражданами.

"Все эти слухи о тотальной слежке благодаря цифровым рублям — всего лишь слухи. Информация по операциям с цифровыми рублями и об остатках в цифровых кошельках будет защищена банковской тайной, как и информация по обычным операциям в коммерческих банках. Никто никому ее передавать без законных оснований не будет. Никаких дополнительных рисков запуск цифрового рубля не несет", —подытожила Бакина.

Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты наряду с наличной и безналичной.