МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Генеральный директор Tesla Inc Илон Маск в среду продолжил разжигать ценовую войну, которую начал в конце прошлого года, заявив, что в условиях слабой экономики его компания будет уделять первостепенное внимание росту продаж, а не прибыли. Илон Маск назвал наступление дефолта в США неизбежным

Tesla отчиталась о самой низкой квартальной валовой марже за два года, не оправдав рыночных оценок. Сокращение связано с тем, что производитель электромобилей активно снижал цены на рынках, включая США и Китай, чтобы стимулировать спрос и противостоять растущей конкуренции.

Акции Tesla после окончания регулярной сессии упали на 6%.

"Лучше перевести большое количество автомобилей на более низкую маржу и получить эту маржу в будущем, когда технологии автономного вождения станут совершеннее", — сказал Маск аналитикам на телефонной конференции. Он добавил, что, хотя экономическая ситуация остается неопределенной, заказы у Tesla превышают объемы производства.

Маск, который ранее говорил, что хотел бы в этом году довести объем поставок до 2 млн автомобилей, в среду отказался подтвердить это. По его словам, официальная цель компании — 1,8 млн автомобилей.

"Тревожные данные Tesla по продажам в Китае указывают на то, что спрос на ее автомобили замедляется сильнее, чем ожидалось, в условиях растущей конкуренции со стороны местных производителей электромобилей", — сказал Джесси Коэн, старший аналитик Investing.com.

Tesla по-прежнему считает, что будет лидировать среди крупных автопроизводителей по величине операционной маржи.

Общая валовая маржа компании составила 19,3%, что ниже прогноза в 22,4%, рассчитанного Refinitiv по оценкам 14 аналитиков.

Tesla также не сообщила об особо интересующей инвесторов валовой марже в автомобильной отрасли. Маск заявил, что из-за слабой экономики трудно дать прогноз относительно маржи.

Согласно расчетам Reuters, в 1-м квартале этот показатель Tesla составил 19% без учета продажи квот, что ниже 24%, зафиксированных в предыдущем квартале.

Tesla сообщила, что ее средняя цена продажи в 1-м квартале снизилась по сравнению с предыдущим годом, но не уточнила подробности.

По итогам 1-го квартала Tesla отчиталась о рекордных товарно-материальных запасах в размере 14,38 млрд долларов по сравнению с 6,69 млрд долларов годом ранее. Акции Tesla падают после отчета за первый квартал

В течение квартала она потратила 154 млн долларов денежных средств. Показатель мог бы быть еще выше, если бы не доход в размере 1,6 млрд долларов, обозначенный как "поступления от погашения инвестиций".

В январе Маск говорил, что этим летом Tesla планирует начать производство пикапа Cybertruck, но серийное производство начнется не раньше следующего года.

Вчера Маск заявил, что ожидает начала поставок Cybertruck в 3-м квартале.

Чистая прибыль Tesla за 1-й квартал упала почти на четверть по сравнению с прошлогодним уровнем и составила 2,51 млрд долларов. Это было вызвано ростом затрат на сырье, логистику и гарантийные обязательства, а также наращиванием производства аккумуляторных батарей 4680.

Доход, скорректированный на единовременные статьи, и выручка за 1-й квартал соответствовали прогнозам Refinitiv.

Так, выручка выросла на 24,4% до 23,33 млрд долларов, аналитики ожидали 23,21 млрд долларов. Скорректированная прибыль на акцию составила 85 центов, что совпадает со средним прогнозом 29 аналитиков. Отчетная прибыль на акцию составила 73 цента.