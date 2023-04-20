МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Банк России готов обсуждать возможность расчета с уходящими из России зарубежными компаниями с помощью специальных облигаций Центробанка вместо валюты, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме. СМИ раскрыло лазейку Mercedes для возвращения в Россию

Представитель от партии ЛДПР в ходе выступления главы ЦБ выступил с предложением выдавать зарубежным партнерам, которые уходят с рынка РФ через продажу, вместо валюты специальные облигации Центрального банка в размере его "замороженных" за рубежом активов в размере 300 миллиардов долларов.

"В принципе, такая инициатива может быть рассмотрена как одна из мер по защите российских активов, "замороженных" за рубежом… Готовы будем детально обсудить эту тему, мы заинтересованы в поиске и проработке разных вариантов решения проблемы замороженных активов", — ответила Набиуллина.