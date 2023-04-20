Набиуллина отметила сохранение роста ипотеки в России
Набиуллина заявила, что рост ипотеки в России сохраняется на нормализующихся уровнях
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Ипотечное кредитование в России сохранило рост, в том числе за счет господдержки, перейдя на нормальный уровень, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Глава регулятора в четверг выступила с докладом в государственной Думе.
Она отметила, что рост ипотеки в стране перешел на нормализующийся уровень. При этом, напомнила Набиуллина, увеличение кредитования происходило за счет государственной поддержки и льгот, что хорошо работает только в кризис.
"Но нельзя терять из виду главную цель ипотеки – это доступность жилья для людей. Чтобы цена квартиры, объем того кредита, который люди должны выплачивать много лет, были посильны для них, не были чрезмерными по сравнению с их будущими доходами", — подчеркнула глава ЦБ.
На этом фоне председатель регулятора призвала обратить внимание и предотвратить возможности роста рискованной ипотеки.
https://1prime.ru/finance/20230420/840426933.html
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