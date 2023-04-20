Глава Минфина Австрии назвал сумму замороженных Веной российских активов
Глава Минфина Австрии: Вена с начала СВО заморозила активы России на два миллиарда евро
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ВЕНА, 20 апр — ПРАЙМ. С даты начала спецоперации России на Украине Вена в рамках применения санкций заморозила российские финансовые активы на сумму в почти два миллиарда евро, сообщил министр финансов Австрии Магнус Бруннер по итогам встречи с представителем Казначейства США Брайаном Нельсоном.
"В Австрии были заморожены финансовые активы (России — ред.) на сумму почти в два миллиарда евро", — процитировала его австрийская телерадиокомпания ORF.
По его словам, федеральное правительство Австрии поддерживает санкции Запада и "каждое европейское решение о санкциях против России". Политик также подчеркнул, что эффективное применение антироссийских ограничений отвечает интересам Вены, Вашингтона и Брюсселя.
https://1prime.ru/finance/20230420/840427516.html
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