ВЕНА, 20 апр — ПРАЙМ. С даты начала спецоперации России на Украине Вена в рамках применения санкций заморозила российские финансовые активы на сумму в почти два миллиарда евро, сообщил министр финансов Австрии Магнус Бруннер по итогам встречи с представителем Казначейства США Брайаном Нельсоном. Швейцария не планирует присоединяться к группе по заморозке активов россиян

"В Австрии были заморожены финансовые активы (России — ред.) на сумму почти в два миллиарда евро", — процитировала его австрийская телерадиокомпания ORF.

По его словам, федеральное правительство Австрии поддерживает санкции Запада и "каждое европейское решение о санкциях против России". Политик также подчеркнул, что эффективное применение антироссийских ограничений отвечает интересам Вены, Вашингтона и Брюсселя.