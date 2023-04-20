МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Проблемы с блокировкой за рубежом активов российских инвесторов окончательно не решены, простых решений здесь нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Швейцария не планирует присоединяться к группе по заморозке активов россиян

"Что касается заблокированных ценных бумаг – действительно, это большая проблема для многих инвесторов", — сказала Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме.

"Конечно, эти проблемы не закрыты, там у многих права заблокированы. Предстоит искать разные решения, к сожалению, здесь нет простых решений", — добавила она.

Глава Банка России напомнила, что ранее власти РФ предложили несколько инструментов, в частности — автоматическую конвертацию депозитарных расписок российский эмитентов в акции, а также выпуск замещающих внутренних облигаций взамен евробондов.

"Часть наших инвесторов, наших граждан воспользовалась этим, чтобы получать доходы от акций и облигаций, которые были выпущены российским эмитентами, но учитывались через иностранную инфраструктуру", – отметила глава ЦБ. Однако она признала, что это удалось не всем.