Набиуллина призвала запретить привлекать инвестиции без разрешения ЦБ
Набиуллина призвала запретить привлекать инвестиции населения без разрешения Банка России
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина призвала установить запрет на привлечение инвестиций любыми лицами, в том числе потребительскими кооперативами, без разрешения регулятора.
"Мы считаем, здесь нужно принимать жесткие решения: не называть пирамиды потребительскими кооперативами, потому что мы боремся с пирамидами, но установить запрет на любую публичную деятельность по привлечению инвестиций любыми лицами без разрешения Центрального банка… Если мы это продвинем, это будет правильным", — заявила она, выступая в Госдуме.
В настоящее время в России любое юрлицо и даже человек может привлекать инвестиции, чем пользуются финансовые мошенники и создают, например, финансовые пирамиды.
https://1prime.ru/finance/20230420/840429021.html
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