МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина призвала установить запрет на привлечение инвестиций любыми лицами, в том числе потребительскими кооперативами, без разрешения регулятора. ЦБ не сможет снять ограничения на выдачу средств с валютных вкладов

"Мы считаем, здесь нужно принимать жесткие решения: не называть пирамиды потребительскими кооперативами, потому что мы боремся с пирамидами, но установить запрет на любую публичную деятельность по привлечению инвестиций любыми лицами без разрешения Центрального банка… Если мы это продвинем, это будет правильным", — заявила она, выступая в Госдуме.

В настоящее время в России любое юрлицо и даже человек может привлекать инвестиции, чем пользуются финансовые мошенники и создают, например, финансовые пирамиды.