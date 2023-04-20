МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Инициативное бюджетирование надо вводить в более широкую практику для муниципалитетов, в первую очередь для поселений, через механизм финансовой помощи со стороны субъекта, заявил глава министерства финансов России Антон Силуанов. Красноярский край корректирует параметры бюджета

"Инициативное бюджетирование, мне кажется, надо вводить это в более широкую практику для муниципалитетов, в первую очередь, поселенческого уровня, самого низового уровня, через механизм финансовой помощи. Субъект предоставляет различные виды поддержки муниципалитетам и как одно из условий — включать туда условие развития инициативного бюджетирования", — сказал Силуанов на совещании по развитию местного самоуправления под председательством главы государства.

Он также добавил, что сейчас в рамках инициативного бюджетирования рассматривается всего около 40 миллиардов рублей бюджетных расходов. "Это, если посмотреть по бюджетам поселенческим, около 1% всего расходов. Конечно, нужно больше наращивать объемы такого участия граждан, в первую очередь, в направлении приоритетов поселенческих бюджетов", — отметил министр, добавив, что к решению вопросов местного самоуправления нужно привлекать и бизнес.

Говоря об освобождении от уплаты налога на имущество учреждений органов местного самоуправления, министр отметил, что это региональный налог, и такие полномочия есть у субъектов РФ. "Если регион такие решения принимает, то это его полномочия", — подчеркнул Силунов, добавив, что есть и сильные муниципалитеты, где достаточный уровень обеспеченности и есть возможности заплатить налоги.

"Для бедных поселений, у которых нет собственной базы платить за учреждения, — это трата бюджетных средств. С другой стороны, они действительно возвращаются в виде дотаций или других инструментов поддержки. Поэтому это решение может быть реализовано субъектом Российской Федерации", — сказал глава министерства.

Инициативное бюджетирование — механизм, который позволяет обеспечить направление средств (инициативных платежей) заинтересованных в реализации инициативного проекта граждан на проекты по решению конкретных вопросов местного значения. Кроме того, практика также дает возможность проведения гражданами контроля на каждом этапе реализации инициативного проекта.