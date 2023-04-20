МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Банк России оценил отток капитала из России в прошлом квартале в 21 миллиард долларов, что примерно на 40% меньше результата кварталом ранее и в 3,7 раза меньше в годовом выражении, следует из информационно-аналитического комментария регулятора. Мишустин заявил о необходимости заместить ушедший иностранный капитал

"В первом квартале 2023 года положительное сальдо финансового счета (исключая резервные активы) составило 21 миллиард долларов США", — говорится в документе.

Отток существенно уменьшился по сравнению как с аналогичным периодом прошлого года, когда он составлял 77 миллиардов долларов, так и с предыдущим кварталом — тогда он составлял 36 миллиардов долларов.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме сообщила, что ЦБ повысил оценку оттока капитала из России в прошлом году: положительное сальдо финансовых операций частного сектора теперь оценивается в 227 миллиардов долларов после февральской оценки в 217 миллиардов, при этом вывод денег из страны "по сомнительным основаниям" составил лишь 1 миллиард долларов.