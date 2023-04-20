МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Доля расчетов в евро через межбанковскую систему SWIFT в марте опустилась до минимума с апреля 2020 года, и на него пришлось меньше трети всех операций, свидетельствуют данные системы. ООН ведет обсуждения по поводу подключения российских банков к SWIFT

По итогам марта доля европейской валюты в международных расчетах составила 32,64%. В прошлый раз меньше было зафиксировано в апреле 2020 года — тогда на "европейца" приходилось 31,46% всех расчетов через SWIFT. За месяц этот показатель потерял 3,79 процентного пункта.

В то же время доля доллара за месяц выросла на 0,64 процентного пункта, до 41,74%. "Американец", по данным системы, по-прежнему остается самой востребованной валютой для международных расчетов.

Юань по итогам марта продемонстрировал незначительный рост в 0,07 процентного пункта. По данным SWIFT, в первый весенний месяц на него пришлось 2,26% международных расчетов.