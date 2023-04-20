МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Темпы роста ипотечного кредитования в России в марте ускорились и составили 2,1% против 1,5% месяцем ранее, что почти соответствует докризисному уровню, говорится в документе, опубликованном Банком России. Набиуллина отметила сохранение роста ипотеки в России

"Темпы роста ипотеки приблизились к докризисному уровню. По предварительным данным, ипотека в марте ускорилась до 2,1% с 1,5% в феврале, что в целом соответствует среднемесячным темпам за 2021 год (+2,3%)", — сказано в документе.

Отмечается, что в январе-феврале выдачи были на низком уровне из-за того, что в декабре прошлого года население оформило кредиты на рекордные около 700 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2022 году в среднем за месяц выдавалось около 400 миллиардов рублей ипотеки. Люди опасались, что программа "Льготная ипотека" может быть закрыта, повлияло и повышение ставки по ней до 8%, отметили в регуляторе.

Выдачи рыночной ипотеки выросли на 30% (предварительно до 277 миллиардов рублей в марте с 213 миллиардов рублей в феврале), а льготной — на 40% (до 293 миллиардов рублей с 209 миллиардов). Самой популярной программой остается "Семейная ипотека": её выдачи в марте выросли на 42% (до 143 со 100 миллиардов рублей), составив около 50% выдач по госпрограммам.

Кроме того банкам 30 мая будет необходимо доформировать резервы по кредитам с полной стоимостью существенно ниже рынка, выданным после 15 марта. "Мы ожидаем, что эта мера дестимулирует выдачу ипотеки с экстремально низкими нерыночными ставками, которые достигаются за счет завышения стоимости жилья, что приведет к снижению рисков как для банков, так и для заемщиков", — заключили в ЦБ.