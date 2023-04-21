МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. "Сбер" принял решение прекратить продажи инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и перешел на программу, работающую на принципах, аналогичных долевому страхованию жизни, сообщил журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский. Акционеры Сбербанка проголосуют за выплату рекордных дивидендов

"Сбер" принял решение прекратить продажи ИСЖ в периметре банка. Решение отказаться от ИСЖ совпало с трендом перехода на более прозрачные и клиентоцентричные продукты в "Сбере". Тем нашим клиентам, которые были готовы инвестировать в продукты со страховой оболочкой, мы предложили новую программу "Управляемый капитал", которая работает на принципах unit-linked", — сказал Вестеровский.

"Мы создали программу "Управляемый капитал" на базе действующего законодательства. Сейчас в Госдуму внесен проект закона о долевом страховании жизни (ДСЖ), аналоге unit-linked. В случае принятия закона о ДСЖ наша программа "Управляемый капитал" будет модифицирована", — добавил он.

Отказ от ИСЖ был связан с несколькими причинами. "Во-первых, нам перестали быть доступны западные финансовые инструменты… Вторая причина – недовольство регулятора данным продуктом. Общая рыночная практика все-таки была такова, что этот продукт часто продавался нецелевому сегменту клиентов и был низколиквидным. При этом в "Сбере" мы обеспечивали для более чем 70% клиентов доходность по продукту выше ставок по депозитам", — пояснил Вестеровский.

Unit-linked insurance — долевое страхование жизни, представляющее сочетание классического накопительного страхования жизни с инвестиционной составляющей в виде долей в финансовых инструментах.