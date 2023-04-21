МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 14 апреля составил 17,205 триллиона рублей после 16,997 триллиона на 7 апреля, сообщил Банк России. Банковские депозиты ЦБ снизились к пятнице

Таким образом, денежная база за неделю выросла на 208,2 миллиарда рублей, или на 1,2%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.