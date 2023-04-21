Денежная база России в узком определении выросла на 12 процентов
ЦБ: денежная база России в узком определении достигла 17,205 триллиона рублей к 14 апреля
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 14 апреля составил 17,205 триллиона рублей после 16,997 триллиона на 7 апреля, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю выросла на 208,2 миллиарда рублей, или на 1,2%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20230421/840437934.html
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