МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Выплата Сбера в рамках разового платежа в бюджет может составить около 10 миллиардов рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф. ФНС России закончила обработку данных компаний для платежа в бюджет

"Мы опубликуем проект закона. Там есть возможность досрочной уплаты этого налога и в этом случае, если закон останется в том виде, в котором он внесен, то наша выплата будет около 10 миллиардов рублей. Я думаю, что мы воспользуемся возможностью досрочной оплаты, которая там предусмотрена, и мы тем самым снизим объем выплаты ", — сказал Греф в ходе пресс-конференции.