МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Депутаты Государственной Думы от партии "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов предложили дополнительно брать с миллионеров два процента налога для Фонда поддержки мобилизованным и их семьям. Соответствующее письмо направлено на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина. Госдума одобрила освобождение от пеней за ЖКХ мобилизованных на время СВО

Политики отметили, что мобилизованные россияне и их родственники часто обращаются с просьбой предоставить им поддержку.

Согласно предложению, россияне, чей доход превышает 12 миллионов рублей в год, смогут платить дополнительные два процента к НДФЛ. Средства, подчеркнули депутаты, пойдут в Фонд поддержки мобилизованных и их семей.

По мнению авторов письма, такой механизм позволит российским миллионерам помочь "своему народу" и избежать западных санкций.

"Каждый олигарх сможет сказать Госдепу "это я не сам решил помочь людям, это с меня правительство насильно спецналог берет", — написал Кузнецов.