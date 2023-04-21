В Госдуме предложили брать с миллионеров допналог для помощи мобилизованным
Депутаты предложили брать с миллионеров два процента налога на помощь мобилизованным
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Депутаты Государственной Думы от партии "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов предложили дополнительно брать с миллионеров два процента налога для Фонда поддержки мобилизованным и их семьям. Соответствующее письмо направлено на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина.
Политики отметили, что мобилизованные россияне и их родственники часто обращаются с просьбой предоставить им поддержку.
Согласно предложению, россияне, чей доход превышает 12 миллионов рублей в год, смогут платить дополнительные два процента к НДФЛ. Средства, подчеркнули депутаты, пойдут в Фонд поддержки мобилизованных и их семей.
По мнению авторов письма, такой механизм позволит российским миллионерам помочь "своему народу" и избежать западных санкций.
"Каждый олигарх сможет сказать Госдепу "это я не сам решил помочь людям, это с меня правительство насильно спецналог берет", — написал Кузнецов.
https://1prime.ru/finance/20230421/840439865.html
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