МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство России намерено расширить возможности для регионов использовать средств, высвобождаемые при реструктуризации бюджетных кредитов, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Путин призвал поддерживать лучшие муниципальные практики управления

Глава кабмина в пятницу выступил на заседании правительства.

"Правительство продолжает поддерживать субъекты Российской Федерации, создавая условия для эффективного достижения запланированных целей и их развития. Для этого приняли решение о расширении возможности регионов по использованию средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов", — сказал Мишустин.

По его словам, в 2023 и 2024 годах регионы смогут дополнительно направлять высвобождаемые средства на помощь предприятиям, которые продолжают работать, несмотря на санкции. Кроме того, местные власти получат возможность использовать ресурсы для строительства и модернизации инфраструктуры.