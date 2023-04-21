Правительство расширит возможности для регионов по использованию средств
Правительство расширит возможности для регионов по использованию средств от кредитов
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство России намерено расширить возможности для регионов использовать средств, высвобождаемые при реструктуризации бюджетных кредитов, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Глава кабмина в пятницу выступил на заседании правительства.
"Правительство продолжает поддерживать субъекты Российской Федерации, создавая условия для эффективного достижения запланированных целей и их развития. Для этого приняли решение о расширении возможности регионов по использованию средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов", — сказал Мишустин.
По его словам, в 2023 и 2024 годах регионы смогут дополнительно направлять высвобождаемые средства на помощь предприятиям, которые продолжают работать, несмотря на санкции. Кроме того, местные власти получат возможность использовать ресурсы для строительства и модернизации инфраструктуры.
https://1prime.ru/finance/20230421/840440668.html
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