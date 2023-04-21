МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Люди в трудной финансовой ситуации, в том числе пожилые люди и семьи с детьми, уже через год смогут списать свои долги во внесудебном порядке, если они не превышают одного миллиона рублей, новый порядок начнет действовать уже в текущем году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином. Кабмин рассмотрит расширение механизма внесудебного банкротства граждан

Он напомнил, что президент поручил упростить для граждан процедуру внесудебного банкротства, уделив особое внимание людям старшего возраста и семьям с детьми.

"Они смогут уже через 12 месяцев списать все долги, если сумма таких обязательств не превышает одного миллиона рублей. Такой порядок начнет действовать в текущем году. Рассчитываем, что это поможет поддержать людей, и они смогут восстановить свои доходы, не опасаясь блокировки счетов или визита судебных приставов", – сказал Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил повысить вдвое, до 1 миллиона рублей с 500 тысяч, максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке. При этом минимальную планку, при которой такая процедура доступна, поручено снизить до 25 тысяч рублей с 50 тысяч. Кроме того, он предлагал предусмотреть возможность повторного использования внесудебного банкротства по истечении пяти лет. Сейчас этот срок ограничен десятью годами.

Россия в 2020 году упростила систему банкротства граждан, предоставив физлицам и индивидуальным предпринимателям возможность бесплатно подать в МФЦ заявление о признании их банкротами во внесудебном порядке. Размер их денежных обязательств должен быть не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей. Эта система позволяет гражданам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.