МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Убыток российских авиакомпаний от продаж в 2022 году составил 144 миллиарда рублей, сообщает российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Защита "Роснефти" потребовала возмещения убытков от внешнего управления

"Предварительно по итогам 2022 года авиакомпании достигли следующего финансового результата производственной деятельности: расходы — снижение на 3%; доходы — снижение на 13%; убыток от продаж составил 144 миллиарда рублей", — говорится в отчете.

АЭВТ отмечает, что в 2022 году, несмотря на существенные убытки от продаж, удалось обеспечить относительную финансово-экономическую устойчивость большинства авиакомпаний. Этого, по мнению ассоциации, удалось добиться в основном благодаря двум факторам: выделение авиакомпаниям из федерального бюджета 100 миллиардов рублей субсидий на полеты по РФ; в 2022 году при скачке цен на авиакеросин сложились условия, при которых заработал дополнительный демпфер при расчете налогового вычета по авиакеросину (оценочно за 2022 год он составил 98,6 миллиарда рублей).

"Рассчитываем, что в правительстве будет положительно рассмотрен вопрос о выделении субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям в целях возмещения операционных расходов на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям в условиях внешнего санкционного воздействия (по аналогии с 2022 годом)", — говорится в отчете.