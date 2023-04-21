МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ и Московская биржа договорились о сотрудничестве в рамках "Финтех Хаба", следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа выработала меры борьбы с колебаниями цен некоторых акций

"21 апреля 2023 года Банк России и Московская биржа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития финансовых технологий и их практического применения в рамках образовательного проекта Банка России "Финтех Хаб". В подписании приняли участие первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова и председатель правления Московской биржи Юрий Денисов", — говорится в сообщении.

Стороны договорились о совместных исследованиях в области инноваций, об обмене опытом в вопросах повышения квалификации и подготовки кадров по направлениям финтеха и кибербезопасности. Кроме того, решено объединенными усилиями проводить публичные обучающие мероприятия. В соответствии с соглашением на базе "Финтех Хаба" Московская биржа совместно с Банком России разработает образовательный модуль по управлению инвестициями для его дальнейшего внедрения в учебные программы вузов.

"Уже два года "Финтех Хаб" Банка России позволяет молодым специалистам получать теоретические и практические знания по самым актуальным направлениям в области финансовых технологий и кибербезопасности. Выпускниками проекта стали более полутора тысяч человек, многие из которых уже работают в IT- и финансовой сфере", — сказала Скоробогатова.

"Московская биржа давно и успешно взаимодействует с российскими вузами. Более 10 лет у нас действует программа по работе с молодыми специалистами, сотни студентов прошли у нас стажировку. Логичным продолжением этого процесса станет наше участие в образовательном проекте "Финтех Хаб". Наш модуль по управлению инвестициями позволит студентам вузов изучать теорию в увлекательном формате, развивая свои финансовые компетенции", — сказал Денисов.

Финтех Хаб – подразделение департамента финансовых технологий Банка России, которое занимается организацией просветительских и образовательных программ для школьников и студентов в области финансовых технологий и кибербезопасности. Реализация образовательных программ проходит при партнерстве с финансовыми организациями и компаниями технологического рынка России.