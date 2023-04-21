МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) разрешил банкам проводить сделки по продаже наличной иностранной валюты населению больше на 20%, чтобы укрепить положительных тенденций в наличном сегменте валютного рынка а также запустить проект электронного резидентства, сообщает пресс-служба регулятора. Европа объявила крестовый поход против главного богатства Украины

"Национальный банк Украины с 21 апреля 2023 г. смягчает ряд административных ограничений с целью создания условий для запуска проекта электронного резидентства и укрепления положительных тенденций в наличном сегменте валютного рынка", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте НБУ.

Так, с 21 апреля при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения начиная с 13 апреля 2022 года. Таким образом, НБУ хочет увеличить объем продаваемого банками наличного доллара, чтобы снизить курс или не допустить его дальнейшего повышения. Соответствующие изменения направлены на создания условий для запуска проекта электронного резидентства и укрепления положительных тенденций в наличном сегменте валютного рынка.

Регулятор разрешил е-резидентам (иностранным гражданам) после уплаты налогов переводить с Украины на заграничные счета иностранную валюту, полученную на счета в украинских банках от нерезидентов. В марте НБУ предоставил возможность е-резидентам открывать текущие счета для осуществления предпринимательской деятельности в банке, с которым министерство цифровой трансформации Украины заключило соответствующий договор.

Нацбанк Украины 21 июля девальвировал национальную валюту — поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, объяснив это фундаментальными характеристиками экономики страны и укреплением доллара в мире. Тогда же регулятор сообщил, что, согласно базовому сценарию прогноза, учетная ставка будет сохраняться на уровне 25% минимум до второго квартала 2024 года.