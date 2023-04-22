МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Инвестиционных возможностей, какие сейчас сложились на рынке, не было в России последние 30 лет, и то, как страна ими воспользуется, во многом определит технологичность и конкурентоспособность продукции отечественных предприятий, полагает партнер, руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) Яков Сергиенко. СМИ: США "раскрыли" Европе, как Россия пытается обойти санкции

"После первого шока сейчас очевидно, что на российском рынке настало время новых инвестиционных возможностей, которых не было в последние 30 лет. То, каким образом Россия воспользуется этим окном возможностей, во многом определит технологичность и конкурентоспособность продукции российских предприятий, а также темпы роста экономики на горизонте 5-10 лет", — сказал Сергиенко в интервью РИА Новости.

При этом, по его мнению, нужно сохранить контроль государства в стратегических отраслях, но снизить долю инвестиций госкорпораций и госбанков в других секторах.

"Я бы не сказал, что речь идет о приватизации государственных активов, скорее изменении и развитии частного сектора", — добавил он.

Ранее в апреле глава ВТБ Андрей Костин предложил возобновить приватизационную программу в России. Дополнительные доходы, по его мнению, могут быть использованы для финансирования приоритетных инвестиционных проектов.

Полный текст интервью читайте в понедельник в 11.00 мск на сайте РИА Новости.