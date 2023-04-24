МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Европейский союз получил запрос от стран-членов на компенсацию в размере 600 миллионов евро, ранее согласовал поставки вооруджений на два миллиарда евро. заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Guardian утверждает, что осенью Запад начнет склонять Украину к переговорам

Ранее было заключено соглашение на поставки Киеву вооружений. Согласно первому пункту, Евросоюз будет поставлять украинской стороне боеприпасы со своих складов, выделил на это миллиард евро для компенсации. Второй пункт предполагает совместную закупку на общеевропейские средства.

"Мы уже получили запрос на компенсацию в размере 600 миллионов евро. Я не могу сказать, о каких боеприпасах идет речь, какова ситуация с их поставками", — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что по второму пункту сохранились разногласия из-за вопроса о включении в закупки европейские боеприпасы или продукцию других поставщиков.