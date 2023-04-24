МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Бизнесмены получат преференции при градостроительной деятельности в Крыму, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Делегация Германии привезет в Крым помощь для населения новых регионов

Глава правительства в понедельник выступил на совещании с вице-премьерами.

По словам Мишустина, развитию Крыма способствует созданная там свободная экономическая зона. Он отметил, что на один рубль льгот, предоставленных ее участникам, приходится более трех рублей частных капиталовложений.

"Правительством предложено распространить этот механизм на реализацию проектов в сфере жилищного строительства. Предпринимателям предоставят преференции при градостроительной деятельности и землепользовании", — сообщил премьер.

По словам Мишустина, часть фонда смогут обязать передать в государственную или муниципальную собственность с целью обеспечения жильем льготников. Председатель правительства указал, что эта мера поспособствует повышению качества жизни в Крыму.