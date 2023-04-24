МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, КАКИЕ БУДУТ КРИЗИСЫ В МИРЕ, РОССИИ НУЖНО ВСЕГДА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПЛАНЫ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА — СИЛУАНОВ
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https://1prime.ru/finance/20230424/840459121.html
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, КАКИЕ БУДУТ КРИЗИСЫ В МИРЕ, РОССИИ НУЖНО ВСЕГДА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПЛАНЫ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА — СИЛУАНОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20230424/840459121.html
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