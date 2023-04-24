2023-04-24T12:59:45+03:00

2023-04-24T12:59:45+03:00

2023-04-24T12:59:45+03:00

2023

https://1prime.ru/finance/20230424/840459121.html

Силуанов призвал всегда обеспечивать планы по расходам бюджета

Финансы

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, КАКИЕ БУДУТ КРИЗИСЫ В МИРЕ, РОССИИ НУЖНО ВСЕГДА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПЛАНЫ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА — СИЛУАНОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 24.04.2023

финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60