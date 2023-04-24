Словацким предприятиям выплатили компенсации за высокие цены на газ
teraz.sk: компенсацию за высокие цены на газ в Словакии получили более 43 тысяч предприятий
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БРАТИСЛАВА, 24 апр — ПРАЙМ. Власти Словакии выплатили около 56,5 миллиона евро в качестве компенсации за высокие цены на газ и электричество, удовлетворив более 43 тысяч заявок от субъектов предпринимательства, сообщил в понедельник словацкий портал teraz.sk.
"На конец прошлой неделе министерством экономики Словакии было принято 56 301 заявление от предприятий, мелких предпринимателей и церковных учреждений на общую сумму более 84 миллионов евро, при этом уже удовлетворено более 43 тысяч заявлений на сумму около 56,5 миллионов евро", — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что министерство экономики Словакии в понедельник начало принимать заявления на компенсацию повышенных цен на электроэнергию и газ за март. Этот вид помощи может получить субъект экономической деятельности, имеющий собственные счетчики электроэнергии или газа.
https://1prime.ru/finance/20230424/840460821.html
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