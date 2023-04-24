МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Просьба "Фосагро" о снижении разового взноса в бюджет поступила в правительство, она прорабатывается, решения пока нет, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов. Греф назвал возможный размер выплаты Сбербанка в бюджет

"Видел… Решения пока нет, в проработке находится", — ответил Белоусов на вопрос, видел ли он обращение "Фосагро" о вычете для единовременного платежа в бюджет на сумму экспортных пошлин и есть ли по нему уже решение.

В начале февраля Белоусов сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в бюджет в 2023 году. Минфин разъяснил, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей этот взнос платить не будут, а вот для банков исключения не предусмотрены. Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале 2023 года. Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что всего планируется получить 300 миллиардов рублей.

Кроме того, Минфин РФ прогнозирует ставку единовременного платежа бизнеса в бюджет порядка 5% от прироста сверхприбыли крупного бизнеса. Как отметил Силуанов, выступая на съезде РСПП в марте, единоразовый платеж в бюджет затронет лишь 0,1% российских компаний.