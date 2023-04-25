МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. В Будущем Европа может вернуться к национальным валютам, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Мир болен и стоит на пороге новой мировой войны, заявил Медведев

По его мнению, финансовые потрясения в Европе "не заставят себя ждать".

"Валюта Европейского Союза, и без того не слишком устойчивая к внешним воздействиям, стала утрачивать свою роль, как универсального платежного средства. Поэтому вполне вероятно, что Европу ждет возврат к прежнему: добро пожаловать вновь в систему финансового лоскутного одеяла с национальными валютами. Ну, тогда прощай евро, здравствуй марка, лира, ну и французский франк, наверное", — пояснил он и добавил, что это критически скажется на крупнейших европейских структурах — совершенно очевидно.

"Поскольку это внесет неизбежную путаницу в расчеты, создаст массу непредвиденных расходов на ровном месте и создаст проблемы и на международном уровне, это тоже понятно. Но с другой стороны, в этом случае рублю, юаню, индийской рупии, другим валютам стран БРИКС, в будущем нет альтернативы. Нам нужно думать и о цифровых форматах этих валют", — зампред Совбеза.