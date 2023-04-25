Годовая инфляция в России на конец апреля составляет 2,5 процента
Орешкин: годовая инфляция в России на конец апреля составляет 2,5 процента
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Уровень инфляции в стране на конец апреля составляет примерно 2,5%, заявил помощник президента России Максим Орешкин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".
"Зарплаты активно растут, инфляция остается низкой. Уровень инфляции составляет порядка 2,5% на конец апреля. Банковское кредитование продолжается. Оно не ведет сейчас к инфляционным рискам, при этом поддерживает и потребительский спрос, спрос на недвижимость, корпоративное кредитование…", — сказал он.
По последним данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении на 17 апреля замедлилась до 2,82%.
В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%. В 2024-2026 годах инфляция будет находиться на уровне 4%.
https://1prime.ru/finance/20230425/840466833.html
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