МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Уровень инфляции в стране на конец апреля составляет примерно 2,5%, заявил помощник президента России Максим Орешкин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые". Орешкин спрогнозировал рост ВВП России по итогам года до двух процентов

"Зарплаты активно растут, инфляция остается низкой. Уровень инфляции составляет порядка 2,5% на конец апреля. Банковское кредитование продолжается. Оно не ведет сейчас к инфляционным рискам, при этом поддерживает и потребительский спрос, спрос на недвижимость, корпоративное кредитование…", — сказал он.

По последним данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении на 17 апреля замедлилась до 2,82%.

В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%. В 2024-2026 годах инфляция будет находиться на уровне 4%.