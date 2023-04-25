МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Реальные заработные платы в стране по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые". Орешкин спрогнозировал рост ВВП России по итогам года до двух процентов

"Уровень доходов населения, уровень заработных плат в реальном выражении будет расти. Например, в этом году у нас уже ожидается очень серьезный рост реальных заработных плат: по итогам апреля он должен составить порядка 10% к уровню прошлого года", — сказал он.

По словам Орешкина, российская экономика должна шаг за шагом переходить, и учиться, и работать в условиях высоких заработных плат.

"Низкая зарплата не должна быть конкурентным преимуществом. Конкурентным преимуществом российской экономики будут шаг за шагом становиться высокая производительность, эффективность и собственные технологические платформы", — добавил он.