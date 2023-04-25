МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Самая высокая доля безналичных расчетов в розничном обороте по итогам первого квартала текущего года была зафиксирована в Ненецком автономном округе, Республике Саха и Чукотском автономном округе, выяснили аналитики сервисов "СберИндекс" и "Чек Индекс". Россиянам объяснили, как мошенники могут украсть деньги без данных карты

"Самыми "безналичными" регионами страны в первом квартале 2023 года остались Ненецкий АО (76,5%), Республика Саха (73,8%) и Чукотский АО (73,4%). При этом рост к прошлому году наблюдается во всех регионах. Наиболее активно безналичный торговый оборот развивался в Чукотском АО (+5,9 процентного пункта), Республике Карачаево-Черкессия (+5,6 процентного пункта) и Ямало-Ненецком АО (+5 процентных пунктов)", — выяснили аналитики.

По данным аналитиков, в целом по стране доля безналичного оборота в первом квартале обновила исторический максимум, достигнув 63,3% розничного оборота. При этом статистика Центробанка, включающая более широкую базу, несколько выше. По данным регулятора, за прошлый год доля безналичных расчетов в розничном обороте уже выросла до 78,1%.

Также аналитики отмечают, что начиная с третьего квартала прошлого года наблюдается сильный рост доли онлайн-оплат, сравнимый разве что со случившимся после начала пандемии. По их мнению, катализатором роста стал уход ряда зарубежных брендов, что изменило привычный для потребителей ландшафт и заставило их активно искать новые торговые локации.

"В случае дальнейшего развития этой тенденции, такой рост независимости потребительского выбора может создать новые вызовы для предложения и, в конечном итоге, стать одним из драйверов роста экономики", — добавили авторы исследования.