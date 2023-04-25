Экономист Араус: страны Латинской Америки должны бороться с финансовым кризисом как блок
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Страны Латинской Америки должны отвечать на вызовы финансового кризиса как блок, а не поодиночке, сообщил РИА Новости экономист, экс-кандидат в президенты Эквадора Андрес Араус.
"Латинская Америка не должна отвечать как 33 разные страны, как "спасайся, кто может"… Она должна отвечать как блок, реагировать совместно, чтобы противостоять финансовому кризису глобального характера", — сказал он.
По словам экономиста, из-за сложной экономической ситуации некоторые страны региона могут оказаться в дефолте, столкнуться со сложностями в оказании государственных услуг.
Поэтому необходимо выстроить новую региональную архитектуру с согласованной финансовой и макроэкономической политикой, чтобы "отражать спекулятивные атаки".
Араус полагает, что в качестве одной из мер борьбы с кризисом странам Латинской Америки нужно создать общий банк.
По его словам, странам региона нужно совместно противостоять финансовым трудностям, искать альтернативные системы расчета, чтобы минимизировать зависимость от американской системы и бороться с кризисом, для этого есть все возможности.
"Южный банк мог бы финансировать региональную интеграцию и мог бы предложить альтернативу", — считает Араус.
Кроме того, он добавил, что страны Латинской Америки могут предложить систему расчетов, альтернативную американской.
"Внутри Латинской Америки есть валютное разнообразие, которое можно усилить, чтобы представить сильную альтернативу", — сказал он.
В качестве примера он привел Латиноамериканскую ассоциацию интеграции (Aladi), объединяющую 13 стран региона, у которой есть система взаимных кредитов между центральными банками стран. "Эта ассоциация была немного забыта, но она жива, ее надо обновить", — отметил Араус.
"У нас есть также система платежей стран Центральной Америки, которая также позволяет, чтобы (денежные) потоки между странами не переходили в финансовую систему США, также есть система платежей в странах, входящих в (экономическую организацию Южной Америки) Унасур", — сказал эксперт.
Он также напомнил о старой идее создания андского песо — единой валюты для расчетов между некоторыми странами Южной Америки.
https://1prime.ru/finance/20230425/840469720.html