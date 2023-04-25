МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Страны Латинской Америки должны отвечать на вызовы финансового кризиса как блок, а не поодиночке, сообщил РИА Новости экономист, экс-кандидат в президенты Эквадора Андрес Араус. Раскрыты возможные последствия долгового кризиса в США

"Латинская Америка не должна отвечать как 33 разные страны, как "спасайся, кто может"… Она должна отвечать как блок, реагировать совместно, чтобы противостоять финансовому кризису глобального характера", — сказал он.

По словам экономиста, из-за сложной экономической ситуации некоторые страны региона могут оказаться в дефолте, столкнуться со сложностями в оказании государственных услуг.

Поэтому необходимо выстроить новую региональную архитектуру с согласованной финансовой и макроэкономической политикой, чтобы "отражать спекулятивные атаки".

Араус полагает, что в качестве одной из мер борьбы с кризисом странам Латинской Америки нужно создать общий банк.

По его словам, странам региона нужно совместно противостоять финансовым трудностям, искать альтернативные системы расчета, чтобы минимизировать зависимость от американской системы и бороться с кризисом, для этого есть все возможности.

"Южный банк мог бы финансировать региональную интеграцию и мог бы предложить альтернативу", — считает Араус. Стало известно, как новый мировой экономический кризис затронет Россию

Кроме того, он добавил, что страны Латинской Америки могут предложить систему расчетов, альтернативную американской.

"Внутри Латинской Америки есть валютное разнообразие, которое можно усилить, чтобы представить сильную альтернативу", — сказал он.

В качестве примера он привел Латиноамериканскую ассоциацию интеграции (Aladi), объединяющую 13 стран региона, у которой есть система взаимных кредитов между центральными банками стран. "Эта ассоциация была немного забыта, но она жива, ее надо обновить", — отметил Араус.

"У нас есть также система платежей стран Центральной Америки, которая также позволяет, чтобы (денежные) потоки между странами не переходили в финансовую систему США, также есть система платежей в странах, входящих в (экономическую организацию Южной Америки) Унасур", — сказал эксперт.

Он также напомнил о старой идее создания андского песо — единой валюты для расчетов между некоторыми странами Южной Америки.