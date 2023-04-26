ПЕКИН, 26 апр — ПРАЙМ. Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо активнее работать над расширением расчетов в нацвалютах, учитывая потрясения и вызовы, с которыми столкнулся финансовый сектор в нынешней сложной международной ситуации, заявил РИА Новости генеральный секретарь Организации Чжан Мин. Медведев предрек возврат к национальным валютам в Европе

По словам генсека, очередное заседание экспертной группы по вопросу реализации Дорожной карты государств-членов ШОС по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах состоялось 21 февраля 2023 года. На нем обсуждались дальнейшие практические шаги по созданию условий для функционирования системы расчётов в национальных валютах, включая методологию анализа различий законодательств по валютному регулированию, текущему состоянию и перспективам расширения использованиях национальных валют во взаиморасчетах между государствами-членами ШОС, рассказал Чжан Мин.

"Хотел бы предостеречь от упрощенных представлений о перспективах завершения этого процесса – предстоит решить немало сложных проблем, в том числе законодательного характера. Каждый шаг должен тщательно сопоставляться с потребностями и возможностями всех участников. Главное, что работа ведется в спокойном, ровном ритме, без попыток искусственно форсировать события и без забеганий вперед", — отметил он.

Генсек подчеркнул, что, "учитывая потрясения и вызовы, с которыми столкнулся финансовый сектор в нынешней сложной международной ситуации, мы должны более активно работать в этом направлении".

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.