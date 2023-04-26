МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Центробанк в первом квартале обнаружил почти на 63% меньше поддельных рублей, чем за такой же период прошлого года, при этом количество фальшивых банкнот иностранных государств сократилось почти на 46%, говорится в материалах регулятора. ВТБ предупредил россиян о новых мошеннических схемах

"В первом квартале 2023 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 3 018 поддельных денежных знаков Банка России, что на 62,88% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8 131)", — сообщил ЦБ.

Так, в отчетном периоде были выявлены 2 082 поддельные пятитысячные банкноты, 224 поддельные двухтысячные банкноты, 601 поддельная банкнота номиналом 1000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (семь). При этом было выявлено 35 поддельных монет номиналом 10 рублей, 13 поддельных монет номиналом 5 рублей.

Поддельных банкнот иностранных государств было выявлено 360. "Количество фальшивых банкнот иностранных государств сократилось почти на 46%", — отмечает регулятор.

Среди выявленных подделок большинство составили поддельные евро (187). Поддельных долларов обнаружено 170. Кроме того, были обнаружены поддельные юаневая и гривневая банкноты и даже шведская крона (все — в единственном экземпляре).