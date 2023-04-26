МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Шведская крона должна стать еще крепче, а если не станет, то это может повлиять на денежно-кредитную политику в будущем, сказал в среду управляющий Риксбанка Эрик Теден. Крупнейший пенсионный фонд Швеции признал факт провальных инвестиций в США

"Мы верим в (и хотим иметь) более сильную крону", — сказал Теден журналистам после того, как Риксбанк объявил о повышении ключевой процентной ставки на 50 базисных пунктов, до 3,50%.

Теден добавил, что, если со временем крона не укрепится, "это может быть значимым для денежно-кредитной политики, поскольку ослабление кроны может привести к более высокой инфляции".