2023-04-26T12:48:25+03:00
2023-04-26T12:48:25+03:00
2023-04-26T12:48:25+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230426/840476096.html
Глава ЦБ Швеции допустил дальнейшее укрепление кроны
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Шведская крона должна стать еще крепче, а если не станет, то это может повлиять на денежно-кредитную политику в будущем, сказал в среду управляющий Риксбанка Эрик Теден. "Мы... ПРАЙМ, 26.04.2023
валюта, рынки, финансы, новости, ес, швеция, шведская крона, цб швеции
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/52/832565222.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/52/832565222.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/52/832565219.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/52/832565219.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/52/832565216.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/52/832565216.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20230420/840431736.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Шведская крона должна стать еще крепче, а если не станет, то это может повлиять на денежно-кредитную политику в будущем, сказал в среду управляющий Риксбанка Эрик Теден.
"Мы верим в (и хотим иметь) более сильную крону", — сказал Теден журналистам после того, как Риксбанк объявил о повышении ключевой процентной ставки на 50 базисных пунктов, до 3,50%.
Теден добавил, что, если со временем крона не укрепится, "это может быть значимым для денежно-кредитной политики, поскольку ослабление кроны может привести к более высокой инфляции".