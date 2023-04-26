МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Уничтожить доллар могут лишь сами Соединенные Штаты, а не другие страны, пишет в своей колонке для Daily Reckoning бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс. ВТБ спрогнозировал, когда клиенты откажутся от вкладов в долларах и евро

Изначально ограничения были призваны разрушить российскую экономику, однако, как подчеркнул бывший представитель ведомства, он не верил в успех рестрикций. Москва и ее союзники, а также нейтральные страны создадут платежные платформы без использования доллара.

"Я сказал военному и разведывательному сообществу: "Я не думаю, что другие страны могут уничтожить доллар, но мы можем сделать это сами. Мы сами себе злейшие враги", — пишет Рикардс, добавив, что его прогнозы сбылись.

Он подчеркнул, что единственными, кто не видел опасности для американской валюты, были высшие правительственные чиновники, а также сторонники Уолл-Стрит. Россия, как отметил экс-советник, предвидела такой вариант развития событий и готовилась к нему: так, страна активно пополняла свой золотой запас. Кроме того, по оценкам МВФ, рост российской экономики составит чуть менее трех процентов.

"А США? Мы, вероятно, уже в рецессии, так что мы не доберемся до трех процентов", — отметил Рикардс. Других методов США не понимают: китайцев восхитил ход Путина против Запада

Автор статьи также подчеркнул важность торгово-экономических отношений России и Китая, которые ведут расчеты в своих нацвалютах.

Провал санкций, основанных на американском долларе, стал слишком очевидным, чтобы его игнорировать: это признала даже глава Минфина США Джанет Йеллен. Однако встает вопрос, а не поздно ли еще исправить положение? Ведь как только для торговли будут использовать другие валюты, а также новые платежные каналы, у мира будет мало стимулов возвращаться к долларовой системе во главе с США.

Рикардс подчеркнул, что сейчас существует высокий спрос на долларовое обеспечение, но и он когда-нибудь кончится.

"Я постоянно говорил, что самая большая угроза доллару исходит не из-за рубежа, а от Казначейства США, потому что они считают доверие к доллару само собой разумеющимся. Мы делаем это с собой", — заключил экс-советник ЦРУ.

Страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции с начала спецоперации на Украине. Сейчас против Москвы ввели десять пакетов ограничений. В России не раз заявляли, что страна справится с оказываемым на нее давлением.